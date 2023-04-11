Винищувачі для України: Данія пояснила, коли ухвалюватиме рішення

Данія не збирається передавати літаки сама, а робитиме це з кількома іншими країнами.

Данія спільно із країнами Заходу ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16. Рішення може бути прийняте до літа цього року. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен під час спільного брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але першим кроком до надання літаків стане навчання українських пілотів. «Данія також знає про запит України щодо надання винищувачів F-16. Вважаю, що першим кроком має стати тренування ваших пілотів. Сподіваюсь, в нас буде подібна дискусія, але я мушу підкреслити, що рішення про передавання літаків має бути затверджене спільно з іншими країнами-союзниками», – сказав Поульсен.

Також в. о. міністра оборони Данії висловився щодо можливих термінів прийняття рішення про надання таких винищувачів. За його словами, рішення про передачу Україні сучасних західних винищувачів може бути прийняте до літа 2023 року, пише Le Figaro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поульсен наголосив, що обговорення такого рішення потребує часу, адже держави-союзники України повинні діяти спільно. Проте таке рішення залишається досяжним «в короткостроковій перспективі», – зазначив він.

За словами Поульсена, Данія не збирається передавати літаки сама, а робитиме це з кількома іншими країнами.

«І з цього приводу нам також доведеться вести діалог з американцями. Але я вважаю, що ми можемо прийняти рішення в найближчій перспективі», – сказав Поульсен.

До відома, Болгарія відкинула безоплатну передачу Україні своїх винищувачів. 5 квітня Польща анонсувала передачу Україні ще чотирьох винищувачів.