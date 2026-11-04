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Сербський літак із проросійськими посадовцями розвернувся на півдорозі до РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сербський літак із проросійськими посадовцями розвернувся на півдорозі до РФ
Рішення про повернення літака ухвалили, коли він перебував у повітряному просторі Литви
фото: skytraxratings.com (ілюстративне)

Делегація прямувала до Росії для проведення переговорів щодо газової угоди

Літак, який прямував із Сербії до Росії з групою проросійських політиків на борту, був змушений повернутися до Белграда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmax Balkans. 

Серед пасажирів рейсу, що вилетів до Москви ввечері 3 листопада, були колишній міністр оборони Сербії та лідер Руху соціалістів Александар Вулін, голова Сербської народної партії Ненад Попович і директор державної газової компанії Srbijagas Душан Баятович.

За словами Вуліна, делегація прямувала до Росії для проведення переговорів щодо газової угоди.

Рішення про повернення літака ухвалили, коли він перебував у повітряному просторі Литви. В авіакомпанії Air Serbia пояснили, що отримали від компетентних органів повідомлення про необхідність додаткової перевірки безпеки одного з пасажирів. Як повідомляли ЗМІ, йшлося про Александара Вуліна.

Сам політик заявив, що пройшов усі необхідні процедури безпеки в аеропорту імені Ніколи Тесли. Він також спростував інформацію про те, що перевозив із собою значну суму готівки та золото.

Нагадаємо, правлячий список «Об'єднана Сербія» програв дострокові парламентські вибори.

До слова, політичний рух «Студентський список», який переміг на парламентських виборах у Сербії, не планує запроваджувати санкції проти Росії. Водночас майбутня влада має намір припинити експорт зброї до країн, де тривають бойові дії, зокрема постачання через західних посередників до України.

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Теги: росія Сербія

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