Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про старт процесу вступу до ЄС

Вірменія здійснила один з перших кроків до євроінтеграції

Тепер законопроєкт має схвалити вірменський парламент

Вірменський уряд схвалив проєкт закону «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». Про це повідомляє News.am.

«Законопроєкт про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних Зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію», – сказав міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

За словами чиновника, в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.

«Вони були дуже насиченими і охоплювали різні сфери. ЄС неодноразово висловлював свою рішучу політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС, по суті, бере участь у забезпеченні безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС», – сказав він.

Міністр також згадав про те, що ЄС також висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії.

«Очевидно, що ЄС має дуже багаті демократичні традиції, сильні демократичні інститути, вільне конкурентне середовище, сучасну економіку і передову науку. Ви, пане прем'єр-міністр, також заявили в Європарламенті, що Вірменія готова бути настільки близькою до ЄС, наскільки ЄС вважає це можливим. Ми також побачили ознаки того, що це можливо. Я маю на увазі початок лібералізації візового режиму та низку інших інструментів, які були застосовані або обговорюються з ЄС», – заявив Мірзоян.

Як зазначив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, рішення про вступ Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі. Після схвалення урядом законопроєкт має також пройти голосування в парламенті.

Нагадаємо, в останні роки Вірменія намагається уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем Росії.

Наприклад, Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Також Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ.

До слова, Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ