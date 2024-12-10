У Сирії призначено главу тимчасового уряду

На нового тимчасового прем'єра Сирії покладено відповідальність за формування нового керівництва та проведення виборів

Прем'єр-міністром перехідного уряду нової адміністрації Сирії призначено Мухаммада аль-Башира. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив сам Мохамед аль-Башир, його призначено виконувачем обов'язків прем'єр-міністра перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року.

Раніше Аль-Башир (з січня 2024 року) очолював сформований повстанцями уряд порятунку до того, як було повалено режим Башара Асада. До цього він обіймав посаду міністра розвитку та гуманітарних питань.

На нового тимчасового прем'єра Сирії покладено відповідальність за формування нового керівництва та, зрештою, проведення виборів в рамках найбільшої політичної реорганізації країни за останні 50 років.

Нагадаємо, Le Figaro раніше повідомляла, що колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

Нагадаємо, керівник угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») Абу Мухаммад аль-Джолані 8 грудня оголосив про взяття Дамаска під час телезвернення. 42-річний лідер сирійських повстанців здобув популярність після того, як очолив блискавичний військовий наступ, який повалив президента Сирії Башара аль-Асада.

Однак аналітики у цьому телезверненні звернули увагу на те, що Абу Мухаммад аль-Джолані використав своє справжнє імя – Ахмед аль-Шараа. Це говорить про те, що керівник визнаного США терористичним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам», тривалий час намагається змінити публічний імідж. Bloomberg та ВВС проаналізували, яким був шлях повстанця, який, ймовірно, замінить Башара Асада.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.