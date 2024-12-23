Словацька опозиція розкритикувала Фіцо за зустріч із Путіним

Опозиційна партія Словаччини назвала Фіцо колабораціоністом

Опозиційна партія Словаччини «Свобода і солідарність» (SaS) засудила прем’єр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, наголосивши, що глава уряду не представляє позицію всієї словацької нації. Про це йдеться на сайті політсили.

«Роберт Фіцо – це ганьба для Словаччини. Вести переговори про щось з Путіним, чиї руки по лікоть у крові, – це зрада не тільки нашої країни та її зовнішньої політики, а й наших союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться не як очільник суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст. Таким чином наша країна опинилася в міжнародній ізоляції», – сказав голова SaS Браніслав Грелінг.

За словами політика, Фіцо не представляє позицію всієї словацької нації.

«Ми кажемо Володимиру Путіну і всім проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації», – додав Грелінг.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Путіним у Кремлі. Зеленський зазначив, що вони не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості.