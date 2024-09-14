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Син Усами бен Ладена, якого вважали мертвим, живий і готує масштабні теракти – Mirror

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Син Усами бен Ладена, якого вважали мертвим, живий і готує масштабні теракти – Mirror
Хамза бен Ладен не тільки живий, а й бере активну участь у відродженні «Аль-Каїди»
фото: Associated Press

За даними розвідки, 34-річний Хамза більшу частину часу перебуває в афганському Джелалабаді на схід від столиці Кабула

Нові розвіддані США показують, що як мінімум два сини одного з найвідоміших у світі ватажків терористів Усами бен Ладена відроджують терористичну мережу і знову одержимі ідеєю поширення хаосу по всьому світу. Хамза бен Ладен, який вважався мертвим, тепер командує «Аль-Каїдою» і виношує плани страшних терактів на Заході. Про це пише Mirror.

Аналіз показує, що Хамза бен Ладен, відомий як «спадковий принц терору», пережив спроби ЦРУ вбити його у 2019 році. Твердження, що він таємно керує «Аль-Каїдою», посилюються повідомленнями розвідки, що його брат Абдулла також закріпився у терористичній організації. Разом вони створили 10 великих таборів підготовки терористів в Афганістані та налагодили глобальні зв'язки з іншими екстремістськими групами.

За даними розвідки, 34-річний Хамза більшу частину часу перебуває в афганському Джелалабаді на схід від столиці Кабула.

«Хамза бен Ладен не тільки живий, а й бере активну участь у відродженні «Аль-Каїди». Цей факт добре відомий високопоставленим лідерам Талібану. Вони взаємодіють з Хамзою, проводять регулярні зустрічі та забезпечують безпеку йому та його сім'ї. Це підкреслює глибокий зв'язок між «Аль-Каїдою» та Талібаном, яку вкрай важливо усвідомити західним урядам. Хамза піднявся до керівництва «Аль-Каїдою», спрямовуючи її до найпотужнішого відродження з часів війни в Іраку», – ідеться у звіті розвідки.

Також у документі зазначається, що під командуванням Хамзи «Аль-Каїда» перегруповується та готується до майбутніх атак на західні цілі.

«Хамза спонукає потужна рішучість продовжити справу свого батька, що надає його діям символічної та стратегічної ваги. Ба більше, брат Хамзи, Абдулла бен Ладен, відіграє вирішальну роль у цьому відродженні», – наголошується у звіті.

В іншому документі, з яким ознайомилося видання, йдеться про те, що в афганських таборах готують бойовиків і терористів-смертників для терактів на Заході. За попередніми даними, в Афганістані вже діє принаймні 21 табір терористів, що перетворює країну на найбільшу у світі гарячу точку терору. Згідно з останніми оцінками, «Аль-Каїда» активно співпрацює з іншою терористичною організацією – ІДІЛ – що викликає побоювання з приводу нового теракту в стилі 11 вересня.

«Паралелі між поточною ситуацією та прелюдією до атак 11 вересня викликають тривогу. Відсутність законного уряду та ідеологічна узгодженість між чинним режимом Талібану та цими групами перетворили Афганістан на притулок для екстремізму. Терористи з-за кордону стікаються у країну для навчання», – додали у розвідці.

Влада США поки що офіційно не коментує ці повідомлення.

Раніше спецслужби США розкрили подробиці операції з ліквідації Усами бен Ладена. Співробітники та аналітики Агентства національної безпеки упродовж двох років стежили за телефонними дзвінками та прослуховували розмови його помічника. Це допомогло встановити місце, де ховався ватажок «Аль-Каїди» 

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Теги: Афганістан навчання притулок табір

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