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Сьома країна Європи вирішила «забанити» російський газ. Але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Сьома країна Європи вирішила «забанити» російський газ. Але є нюанс
Азербайджан розширює географію експорту газу
фото: Lukoil

Словенія почала купувати азербайджанський газ замість російського. Але чи це дійсно так?

Азербайджан продовжує нарощувати постачання газу до Європи, замінюючи Росію на ринку, який Кремль майже безроздільно контролював останні півстоліття. Про це пише Deutsche Welle.

З 1 серпня азербайджанський газ із гігантського родовища Шахденіз у Каспійському морі почав надходити до Словенії, повідомила державна нафтогазова корпорація Азербайджану Socar.

«Постачання здійснюються відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 17 липня поточного року між Socar і найбільшою на ринку природного газу Словенії компанією Geoplin, щодо розширення співробітництва в галузі газопостачання», – йдеться у заяві пресслужби Socar.

Словенія, яка до початку війни в Україні забезпечувала за рахунок «Газпрому» близько 40% споживання газу, стала шостою європейською країною, яка підключилася до імпорту з Азербайджану.

Раніше газ у Socar почали закуповувати Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина та Сербія. Крім того, азербайджанський газ постачається до Грузії та Туреччини, яка, втім, залишається другим найбільшим клієнтом «Газпрому» після Китаю.

2023 року Азербайджан експортував 23,8 млрд кубометрів газу, з яких близько половини – 11,8 млрд кубів – надійшло на європейський ринок. У 2024 році постачання мають збільшитися до 25 і 13 млрд кубометрів відповідно. А до 2027 року ЄС планує закуповувати 20 млрд. кубів азербайджанського газу щорічно, говорила в березні єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Експорт російського трубопровідного газу до Європи минулого року впав до 28 млрд. кубометрів, що стало найнижчим рівнем з кінця 1970-х років. Порівняно з довоєнними рівнями, країна-агресор постачає майже в 5 разів менше. 

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

Нагадаємо, європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму.

Читайте також: Транзит російського газу – стоп! Що буде з українською трубою?
Теги: Словенія росія Азербайджан газ ринок

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