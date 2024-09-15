Одне з найбільших міст Європи з 2025 року повністю відмовиться від газу РФ

«Відень визнає, що Росія – ненадійний постачальник, тому покриватиме власні потреби в газі з альтернативних джерел», – Міненерго

Відень, столиця Австрії, повністю відмовиться від російського газу. Це станеться вже у наступному 2025 році. Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Telegram.

Зазначається, що починаючи з 2025 року енергетична компанія Wien-Energie, яка забезпечує електропостачання Відня, припинить використовувати російський газ як для постачання промисловим і комерційним клієнтам, так і для роботи комунальних мереж міста.

«Відень визнає, що Росія – ненадійний постачальник, тому покриватиме власні потреби в газі з альтернативних джерел, зокрема з Північного моря», – йдеться у заяві.

Міненерго зауважує, що зазначене стало можливим насамперед завдяки Міністру енергетики Австрії Елеонорі Гесслер та її послідовним крокам в напрямку незалежності від російських енергоносіїв і усуненні країни-терориста з енергетичних ринків власної країни.

«Йдеться не тільки про австрійську енергонезалежність. Це також про зменшення нафтогазових доходів РФ, а відтак – і кількості російських ракет, які руйнують нашу енергетику», – наголосили у Міненерго.

Міністерство додало, що цей крок Відня прикладом для інших країн Європи, які також можуть розглянути можливість повної відмови від енергоносіїв РФ.

Нагадаємо, Євросоюз готовий припинити транзит російського газу через українську ГТС після завершення чинного контракту у грудні 2024 року. Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Єврокомісії.

Як раніше повідомлялося, Німеччина відмежувалася від питання транзиту газу між РФ і Україною.

До слова, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про готовність країни стати місцем для мирних переговорів між Україною та Росією. Він пропонує провести діалог у столиці Австрії – Відні.