У Росії робітники оборонного виробництва працюватимуть по 12 годин щодня

У Росії підписали закон, що надасть уряду винятковий контроль над підприємствами оборонного комплексу

Для розширення військових зусиль Росії президент Володимир Путін робить ставку на посилення оборонного комплексу. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, військове виробництво допомагає економіці РФ пережити багато з найгірших прогнозів в умовах санкцій. Люди, зайняті в оборонному виробництві, перейшли на 12-годинний робочий день і можуть працювати у восьмигодинну зміну щосуботи.

Секретність, пов'язана з виробництвом військової техніки, не повністю приховала той вплив, який вона починає надавати на виробництво.

Виробництво «готових металевих виробів» – статистична лінія, яка окрім таких предметів, як столові прилади, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів, – зросла майже на 30% в липні в порівнянні з минулим роком після різкого спаду в попередні місяці.

Окрема категорія під назвою «інші транспортні засоби та обладнання», в яку поряд з велосипедами та подібними товарами входять кораблі, літаки та бронетехніка, також знаходиться серед лідерів ринку.

«Виробництво працювало б набагато гірше, якби не війна», – сказала Тетяна Орлова з Oxford Economics.

Зазначається, що економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.

«Дані за липень підтверджують, що збільшення держзамовлень, розміщених у військово-промисловому комплексі, підтримує виробництво в Росії», – сказала Орлова.

Дані можуть свідчити про те, що Росія починає краще справлятися з руйнівними збоями, викликаними санкціями. Проте, як пише видання, не факт, що Росія зможе задовольнити власні потреби, особливо якщо бої на Україні переростуть у війну на виснаження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія закриває школи поблизу кордонів з Україною.