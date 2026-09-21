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МОК відмовляється реагувати на участь керівника російського спорту в пропагандистському заході

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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МОК відмовляється реагувати на участь керівника російського спорту в пропагандистському заході
11 вересня на церемонії вручення премії російським окупантам Дегтярьов зачитав привітання від Путіна

МОК не хоче коментувати скандальну діяльність Дегтярьова

Міжнародний олімпійський комітет відмовляється коментувати участь міністра спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова у пропагандистському заході. Про це інформує «Главком».

11 вересня на церемонії вручення премії російським окупантам від Паралімпійського комітету Росії Дегтярьов зачитав привітання від російського диктатора Володимира Путіна.

Дегтярьов також вручив нагороди членам паралімпійської збірної Росії та учасникам війни проти України Владиславу Лосєву, Сергію Анісімову та Вадиму Шамсітдінову.

Варто зазначити, що це вже далеко не перша участь Дегтярьова у заходах на підтримку війни. Однак, МОК відмовляється реагувати на таку діяльність керівника російського спорту.

«Главком» звернувся за коментарем до МОК щодо його реакції на скандальну діяльність Дегтярьова.

Однак, МОК не відповів на запит.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет спорт росія

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