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В Угорщині головна опозиційна партія наздоганяє за популярністю партію Орбана

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Угорщині головна опозиційна партія наздоганяє за популярністю партію Орбана
Опонент і суперник прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр, лідер опозиційної партії TISZA
фото: facebook/peter.magyar.102

Різниця у підтримці політичних сил наразі складає лише 4%

Опозиційна угорська партія TISZA, пов’язана з Петером Мадяром, майже зрівнялась у рейтингу з партією прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес». Про це свідчить опитування соціологічної компанії Median, повідомляє Infopost.

Згідно з опитуванням, яке тривало 3-10 вересня, за партію TISZA Петера Мадяра готові проголосувати 39% угорських виборців, які визначилися з вибором і готові брати участь у виборах. За «Фідес» Орбана віддали б голоси 43% угорських виборців цієї ж категорії.

«Таким чином, різниця у підтримці політичних сил наразі складає лише 4%, при цьому заявлена похибка цього дослідження складає 3,5%», – зазначає видання.

Водночас рейтинг TISZA зростав не за рахунок зменшення популярності «Фідес», а за рахунок падіння рейтингу інших опозиційних партій – жодна з них нині не змогла б подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

Нагадаємо, Петер Мадяр зʼявився на політичній сцені Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжуватиме докладати зусиль, щоб «запобігти ескалації» війни в Україні. Він вирішив продовжити ініціативу, яку називає «миротворчою місією». Про це він повідомив перед заходом у місті Кьоче на заході Угорщини.

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Теги: міністр рейтинг Угорщина Віктор Орбан

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