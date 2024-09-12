В Угорщині головна опозиційна партія наздоганяє за популярністю партію Орбана

Різниця у підтримці політичних сил наразі складає лише 4%

Опозиційна угорська партія TISZA, пов’язана з Петером Мадяром, майже зрівнялась у рейтингу з партією прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес». Про це свідчить опитування соціологічної компанії Median, повідомляє Infopost.

Згідно з опитуванням, яке тривало 3-10 вересня, за партію TISZA Петера Мадяра готові проголосувати 39% угорських виборців, які визначилися з вибором і готові брати участь у виборах. За «Фідес» Орбана віддали б голоси 43% угорських виборців цієї ж категорії.

«Таким чином, різниця у підтримці політичних сил наразі складає лише 4%, при цьому заявлена похибка цього дослідження складає 3,5%», – зазначає видання.

Водночас рейтинг TISZA зростав не за рахунок зменшення популярності «Фідес», а за рахунок падіння рейтингу інших опозиційних партій – жодна з них нині не змогла б подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

Нагадаємо, Петер Мадяр зʼявився на політичній сцені Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжуватиме докладати зусиль, щоб «запобігти ескалації» війни в Україні. Він вирішив продовжити ініціативу, яку називає «миротворчою місією». Про це він повідомив перед заходом у місті Кьоче на заході Угорщини.