Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ

Угорщина вирішила віддати свою частку в €14 млн із Фонду світу Чаду замість України

Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто. Він додав, що цю ініціативу обговорять на Раді постпредів країн ЄС 26 вересня, Будапешт сподівається, що її ухвалять. Сума складає €14 млн.

«Угорський уряд ініціював виділення Євросоюзом €14 млн із так званого Європейського фонду миру на розвиток оборонного потенціалу Чаду», – зазначив він.

Він також уточнив, що за час візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Махаматом Дебі сторони підписали низку угод. Зокрема, у сфері протидії нелегальній міграції, обороні та сільському господарстві.

Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо мовляв існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.