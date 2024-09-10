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Забруднення Десни: Міндовкілля почало підготовку на випадок погіршення якості води у Києві

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Забруднення Десни: Міндовкілля почало підготовку на випадок погіршення якості води у Києві
Наприкінці серпня росіяни забруднили річку Сейм, що призвело до масового мору риби. Річка Сейм впадає у Десну
фото з відкритих джерел

Міндовкілля: Забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова

Наразі забруднення у річці Десна просунулось нижче міста Чернігів до села Количівка Чернігівської області. У Києві нині немає ризиків погіршення якості води біля питних водозаборів. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля).

«Міндовкілля співпрацює з ПрАТ «АК Київводоканал» щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Але звертаємо увагу, що на сьогодні такі ризики відсутні», – наголошують у відомстві.

У міністерстві розповіли, що за даними на 9 вересня, забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова у місці зруйнованого автомобільного мосту, й просунулось до Количівки (180 км), однак «інтенсивний запах та випадки мору риби тут нечисленні».

Що стосується мору риби, що наразі такі випадки спостерігаються у Чернігові, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця. А загалом у Чернігівській області вже було зібрано близько 17,5 тонн загиблої риби.

Нагадаємо, забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроболено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці. 

До слова, забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

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Теги: міністр Київводоканал Чернігів річка

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