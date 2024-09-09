Угорщина зможе транспортувати російську нафту через Україну – Bloomberg

Раніше за доставку нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині відповідала російська сторона

Компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, перебере на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила, що досягла угоди, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України. Про це повідомляє Bloomberg.

Заява була зроблена після того, як Україна фактично заборонила «Лукойлу» продовжувати використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення. Угода передбачає, що Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, перебере на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні, починаючи з 9 вересня.

Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині, розташованих поблизу кордону з Україною. «Лукойл» не відразу відповів на запит Bloomberg про коментар, надісланий у неробочий час.

«Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти нафтопроводом «Дружба», – сказав виконавчий віце-президент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з'єднує Росію та Угорщину через Україну. Він не уточнив, яка компанія або компанії будуть здійснювати поставки.

Угорщина і Словаччина – країни, що не мають виходу до моря, які отримали тимчасові винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Після того, як у липні Україна посилила санкції проти «Лукойлу», Угорщина та Словаччина отримували сиру нафту через таких виробників, як ПАТ «Татнефть».

Нагадаємо, морський експорт російської нафти впав до мінімального значення майже місяць. За підрахунками агентства Bloomberg, середній рівень поставок російської нафти за чотири тижні, що закінчилися 1 вересня, впав до 3,16 млн барелів на добу, скорочення склало 90 тис. барелів на день.

Нагадаємо, раніше Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Зокрема, Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії «Лукойл». Запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».