Україна вироблятиме снаряди за норвезькими технологіями

Артилерійські снаряди калібру 155 мм, розроблені компанією Nammo, зможуть виробляти в Україні

Уряд Норвегії зробив рішучий крок на підтримку України, дозволивши використовувати свої оборонні технології для виробництва 155-мм артилерійських снарядів Nammo AS на українських підприємствах. Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

«Наш уряд зробив кілька кроків для збільшення виробництва артбоєприпасів у Норвегії. Водночас ми визнаємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні боєприпаси в Україні» , – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвезька компанія Nammo уклала угоду із оборонним матеріально-технічним агентством збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і ракет.

Згідно з планом, виробництво снарядів можна збільшити в 10 разів, а інших снарядів і ракетних двигунів – удвічі. Також збільшать виробництво танкових боєприпасів калібру 120 мм.

Також компанія Nammo погодилася налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією.

До слова, згідно з новим звітом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), зростання попиту в 2024 і 2025 роках буде одним з найвищих рівнів за останні два десятиліття, причому очікується, що тільки сонячна фотоелектрична система задовольнить половину зростання.