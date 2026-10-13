Від Грузії до ОАЕ: куди тікають гроші росіян

Як Кремль намагається зупинити втечу капіталу

Підвищення податків та ризики чергової хвилі мобілізації змусили уряд РФ зробити процес вивозу готівки з РФ більш складним. В першому півріччі 2026 року був перекритий основний канал вивозу через золото, фактичних лімітів на вивіз якого з РФ донедавна не було.

Мінфін РФ уже встиг радісно прозвітувати, що росіянам не дали вивезти за кордон готівки на понад 180 млн доларів США. Перетворення РФ на концтабір зразка КНДР якраз і починається з заборон на вивіз капіталу.

Оскільки в Європі росіянам, навіть з грошима, не сильно раді, то географія відтоку капіталу з РФ змінилась. Реципієнтами російських грошей дедалі частіше стають банки Грузії, Монголії, а також країн Середньої Азії та Близького Сходу.

Втім, для росіян є тільки одна велика проблема: фінансові системи названих країн (звісно, крім Казахстану та ОАЕ) є відносно невеликими і тому неспроможні прийняти навалу всіх бажаючих.

Думаю, вже настав час нашим відомствам «допомогти» росіянам з вивозом капіталу з РФ. Стимулювання такого вивозу сильно послаблює РФ.