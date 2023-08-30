Автобуси росгвардії та погрози: ЗМІ дізнались, як ховали терориста Пригожина (фото)

очної інформації, де і коли буде похорон, не було

Один із чоловіків, який прийшов на похорон, погрожував, що якщо журналісти не відмовляться знімати «по-доброму», то може бути «по-поганому»

Після засекреченого похорону ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, ЗМІ повідомили деякі деталі, як проходила церемонія і що відбувалося опісля. Як зазначається, приготування до похорону відбувалися на кількох кладовищах Петербурга, проте Порохівський цвинтар серед них не згадувався. Про це пишуть російська служба BBC та «Важные истории».

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Як зазначили у пресі, пресслужба Пригожина ввечері у вівторок повідомила, що прощання з ним «відбулося в закритому форматі» і «охочі попрощатися можуть відвідати Пороховське кладовище».

Точної інформації, де і коли буде похорон, не було. У вівторок журналісти протягом усього дня стежили за переміщеннями траурних кортежів Петербургом. На кладовищі виданню MSK1 повідомили, що Пригожина поховали «близько 16-ї години дня», а про місце похорону не повідомляли, бо так побажали родичі.

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Ватажка «Вагнера» поховали поруч із його батьком, як повідомили телеканалу «Дождь».

BBC пише, що військових почестей, які мали бути у Пригожина як в героя Росії, судячи з усього, під час похорону не було. Видання «Агентство» з посиланням на співробітника кладовища пише, що на похороні було 20-30 осіб і не було людей у військовій формі.

«Фонтанка» повідомляє, що могилу Пригожина відвідали, зокрема, вдова і дочка.

«Важные истории» пишуть, що силовиків на кладовищі вранці в середу було багато, поруч було припарковано кілька автобусів Росгвардії. Частина співробітників правоохоронних органів ночували поруч із кладовищем.

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На кладовищі повісили вказівник до могили Пригожина. Туди принесли вінки.

Як розповів журналістам адміністратор кладовища, мати Пригожина розпорядилася копати могилу за добу до похорону. Його поховали в закритій труні.

«Усе пройшло тихо, спокійно, без шуму. Народу не було майже. Салютів не було. Військових теж не було. Звичайний похорон з елементами VIP. Це більше піску, прапори всілякі, могила оксамитом оббита, труна дорога, звичайні могили так не робляться», - розповів адміністратор кладовища.

За його словами, силовики почали приїжджати на кладовище після заяви пресслужби Пригожина про похорон, тобто після самої церемонії.

«(Прийшли – «Главком») просто ось сюди. Погрожували розстріляти. Кажуть: хто ви такі, ну-ка киш звідси! Хто нас питає? Тут такі люди – полковник на полковнику, полковником поганяє! Я сам здивований не менше за вас. Це дуже тихе спокійне сімейне кладовище. Я працюю тут із 90-х років. За моє довге щасливе життя – перший раз таке. Я не думаю, що цей ажіотаж продовжиться.

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... У 90-ті страшніше бандюганів ховали, цей хоч на рівні держави. Завтра ще точно чергуватимуть (поліцейські – «Главком», а скільки точно не знаю», - розповів адміністратор. Кореспондент «Север.Реалии», який був присутній на похоронній церемонії соратника Пригожина Валерія Чекалова на Північному цвинтарі, повідомив BBC, що один із чоловіків, які прийшли на похорон, погрожував, що якщо журналісти не відмовляться знімати «по-доброму», то може бути «по-поганому», оскільки «поліції на цвинтарі немає».

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

До слова, Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

До відома, Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина.