«Велика сімка» закликала посилити допомогу Україні

Країни G7 визнають, що Росія планує свою війну в Україні на довгострокову перспективу

Україна потребує постійної військової та економічної підтримки від союзників та партнерів у боротьбі з Росією

Країни «Великої сімки» (G7) визнають, що Росія вирішила воювати проти України тривало, і це вимагає постійної військової та економічної підтримки Києва. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Країни G7 визнають, що Росія планує свою війну в Україні на довгострокову перспективу, і це вимагає тривалої військової та економічної підтримки Києва, заявив високопоставлений представник Держдепу США у вівторок після зустрічі міністрів закордонних справ.

Міністри закордонних країн «Групи семи», включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зустрілися за вечерею в понеділок увечері на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Було визнано, що ми бачимо, як Росія переходить у цій війні у середньострокову та довгострокову перспективу», – сказав високопоставлений представник Державного департаменту США.

Нагадаємо, у межах Генеральної Асамблеї ООН країни «Великої сімки» (G7) закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію проти України. Міністри закордонних справ блоку зустрілися й опублікували спільну заяву.

Зазначимо, до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України наразі приєдналося 28 країн. З трьома з них уже проводяться переговори про укладення відповідних договорів, а незабаром діалог може розпочатися ще з однією державою.

До слова, президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.