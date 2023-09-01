Банкова анонсувала початок переговорів про гарантії безпеки ще з однією країною

До декларації G7 щодо гарантій безпеки для України наразі приєдналося 28 країн. З трьома з них уже проводяться переговори про укладення відповідних договорів, а незабаром діалог може розпочатися ще з однією державою. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю «Укрінформу».

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Він нагадав, що декларація була розповсюджена серед усіх країн НАТО на саміті у Вільнюсі, але до неї почали вже приєднуватися не лише члени Альянсу. Наразі до неї долучилися 28 держав.

«Ми, до речі, не змушуємо жодну країну, але говоримо про те, що декларація відкрита. З трьома країнами – США, Великою Британією, Канадою – ми вже відкрили переговори про двосторонні юридично зобов'язальні документи. Можу анонсувати, що невдовзі розраховуємо розпочати переговори ще з однією країною», – сказав Жовква.

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На його думку, переговори з тими першими країнами мають бути фіналізовані до кінця цього року, і в ідеалі такі документи мають бути підписані. А також договори мають пройти процедури затвердження.

Заступник керівника ОП також зазначив, що Україна розраховує отримати досить сильні гарантії безпеки не лише від США, а й від усіх країн G7.

«Ще одного повторення Будапештського меморандуму точно не буде. Не буде Будапешту-2, 3 чи 4. А будуть чіткі, юридично вивірені, юридично зобов'язальні документи», – наголосив Жовква.

Текст спільної Декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

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Як відомо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

Раніше повідомлялося, що Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією. Також Україна й Канада розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки у межах спільної Декларації країн G7.