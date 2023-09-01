Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова анонсувала початок переговорів про гарантії безпеки ще з однією країною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова анонсувала початок переговорів про гарантії безпеки ще з однією країною
фото з відкритих джерел

До декларації G7 щодо гарантій безпеки для України наразі приєдналося 28 країн. З трьома з них уже проводяться переговори про укладення відповідних договорів, а незабаром діалог може розпочатися ще з однією державою. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю «Укрінформу».

Він нагадав, що декларація була розповсюджена серед усіх країн НАТО на саміті у Вільнюсі, але до неї почали вже приєднуватися не лише члени Альянсу. Наразі до неї долучилися 28 держав.

«Ми, до речі, не змушуємо жодну країну, але говоримо про те, що декларація відкрита. З трьома країнами – США, Великою Британією, Канадою – ми вже відкрили переговори про двосторонні юридично зобов'язальні документи. Можу анонсувати, що невдовзі розраховуємо розпочати переговори ще з однією країною», – сказав Жовква.

На його думку, переговори з тими першими країнами мають бути фіналізовані до кінця цього року, і в ідеалі такі документи мають бути підписані. А також договори мають пройти процедури затвердження.

Заступник керівника ОП також зазначив, що Україна розраховує отримати досить сильні гарантії безпеки не лише від США, а й від усіх країн G7.

«Ще одного повторення Будапештського меморандуму точно не буде. Не буде Будапешту-2, 3 чи 4. А будуть чіткі, юридично вивірені, юридично зобов'язальні документи», – наголосив Жовква.

Текст спільної Декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Як відомо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

Раніше повідомлялося, що Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією. Також Україна й Канада розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки у межах спільної Декларації країн G7.

Теги: декларація документи Україна переговори обмін Офіс президента Велика сімка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столтенберг сказав, коли піде з НАТО
Генсек НАТО повідомив, чи погодиться на продовження свого мандата
Вчора, 02:57
Якщо ж процес інтеграції України до ЄС і НАТО зависне, то це суттєво зменшить рівень інституційного впливу Заходу на українську політику
Хто має найбільший вплив на українську політику
29 серпня, 17:40
Марта Липчей представила новий сингл «Не забувай» та кіновізуалізацію на нього
Незалежність, яку ми виборюємо: Марта Липчей представила потужну композицію «Не забувай»
24 серпня, 14:33
Новий алгоритм нарахування пенсії буде враховувати відпрацьований стаж та сплачені внески
Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни
22 серпня, 08:00
Колишній президент США Дональд Трамп
До БРІКС можуть запросити відразу кілька країн, Трампу шукають заміну: головне за ніч
21 серпня, 07:26
Контейнеровоз Joseph Schulte увійшов до протоки Босфор після припинення зернової угоди
Росія вимушена визнати: зерновий коридор працює без неї
18 серпня, 08:09
Українські війська просунулися на 16-19 км вздовж двох головних ліній атаки
Україна досягла прогресу в контрнаступі на двох напрямках –The New York Times
12 серпня, 21:58
Бронетранспортери будуть передаватися зі складів МВС Болгарії
Уряд Болгарії схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів
4 серпня, 17:24
За словами нардепа Дунди, росіяни готові до перманентної війни
«Вони дійсно готові до постійної війни». Нардеп Дунда дав невтішний прогноз щодо Росії
2 серпня, 11:57

Політика

Банкова анонсувала початок переговорів про гарантії безпеки ще з однією країною
Банкова анонсувала початок переговорів про гарантії безпеки ще з однією країною
Розвідка: «точка неповернення» давно пройдена, Путін боїться затяжної війни
Розвідка: «точка неповернення» давно пройдена, Путін боїться затяжної війни
Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма
Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма
Послів РФ та Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії: МЗС відреагувало
Послів РФ та Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії: МЗС відреагувало
Буданов розповів, скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ
Буданов розповів, скільки в України є часу, щоб підготуватися до реваншу РФ
Мобілізація обмежено придатних: Данілов анонсував важливе рішення РНБО
Мобілізація обмежено придатних: Данілов анонсував важливе рішення РНБО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
21K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
14K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9541
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
9212
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
8288
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту