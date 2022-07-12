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    Політика

    Вибори прем’єра Британії: на посаду претендує вісім кандидатів

    Вибори прем’єра Британії: на посаду претендує вісім кандидатів
    фото з відкритих джерел

    Колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури

    Стали відомі імена кандидатів, які пройшли до наступного етапу перегонів за посаду лідера Торі та прем’єр-міністра Великобританії. Про це повідомляє Sky News.

    До першого туру пройшли вісім депутатів:

    • Ріші Сунак, міністр фінансів,
    • Пенні Мордаунт, молодший міністр з торгівельної політики,
    • Том Тугендхат, колишній голова комітету закордонних справах,
    • Ліз Трасс, міністр закордонних справ,
    • Суелла Браверман, генеральний прокурор,
    • Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я,
    • Кемі Баденок, колишній міністр з питань рівності,
    • Надхім Захаві, канцлер Казначейства.

    Незадовго до того, як список було оголошено, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

    Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.

    Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

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    Теги: росія окупанти вибори війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Вибори прем’єра Британії: на посаду претендує вісім кандидатів