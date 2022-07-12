Вибори прем’єра Британії: на посаду претендує вісім кандидатів
Колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури
Стали відомі імена кандидатів, які пройшли до наступного етапу перегонів за посаду лідера Торі та прем’єр-міністра Великобританії. Про це повідомляє Sky News.
До першого туру пройшли вісім депутатів:
- Ріші Сунак, міністр фінансів,
- Пенні Мордаунт, молодший міністр з торгівельної політики,
- Том Тугендхат, колишній голова комітету закордонних справах,
- Ліз Трасс, міністр закордонних справ,
- Суелла Браверман, генеральний прокурор,
- Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я,
- Кемі Баденок, колишній міністр з питань рівності,
- Надхім Захаві, канцлер Казначейства.
Незадовго до того, як список було оголошено, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.
Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.
Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.
Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.
Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.
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