Вибори прем’єра Британії: на посаду претендує вісім кандидатів

Колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури

Стали відомі імена кандидатів, які пройшли до наступного етапу перегонів за посаду лідера Торі та прем’єр-міністра Великобританії. Про це повідомляє Sky News.

До першого туру пройшли вісім депутатів:

Ріші Сунак, міністр фінансів,

Пенні Мордаунт, молодший міністр з торгівельної політики,

Том Тугендхат, колишній голова комітету закордонних справах,

Ліз Трасс, міністр закордонних справ,

Суелла Браверман, генеральний прокурор,

Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я,

Кемі Баденок, колишній міністр з питань рівності,

Надхім Захаві, канцлер Казначейства.

Незадовго до того, як список було оголошено, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.

Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

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