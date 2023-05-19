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Який кандидат у президенти Туреччини бажаніший для кримських татар? Відповідь Чубарова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Який кандидат у президенти Туреччини бажаніший для кримських татар? Відповідь Чубарова
Ердоган і Киличдароглу візьмуть участь у другому турі президентських виборів у Туреччині 28 травня
фото з відкритих джерел

 Чубаров: «Підтримка територіальної цілісності України залишиться при будь-якому результаті президентських виборів у Туреччині»

Після виборів президента та парламенту турецька політика щодо України не зміниться у жодній сфері: ні у політичній, ні в економічній, ні у військовій. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

«Залишиться підтримка територіальної цілісності України, невизнання правомірними зазіхань Росії на Крим, питання безпеки у Чорному морі», – зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу 

Чубаров розповів, що напередодні першого туру виборів у Туреччині  спілкувався з тамтешніми кримськотатарськими лідерами, і вони не висловили однозначної позиції з приводу виборів. 

«Після 24 лютого минулого року до нашої історичної діаспори у Туреччині додалося людей як з окупованого Криму, так і з материкової частини України. Кримські татари у Туреччині попри те, що дуже об’єднані, ніколи не ухвалюють консолідованих рішень щодо виборів. Тобто вони вважають, що це питання абсолютно особисте», – пояснив Рефат Чубаров.

За його спостереженнями, багато кримських татар які мешкають у Туреччині підтримують чинну владу, але також багато людей підтримують опозицію. Як приклад  Рефат Чубаров навів турецьке місто Ескішехір, де живе дуже багато кримських татар і це опозиційний регіон.

Нагадаємо, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах – Ердоган або Киличдароглу, Туреччина потребує радикальної перебудови. Про це свідчить рівень політичного кипіння – величезна явка – 89% виборців, а турецьке суспільство практично розколоте.

Зазначимо, у Туреччині обиратимуть президента у другому турі. У першому, за результатами підрахунку голосів, чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%. Отже, другий тур президентських перегонів відбудеться 28 травня. 

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Теги: Туреччина кримські татари Рефат Чубаров політика місто звільнення 24 лютого

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