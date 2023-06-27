Путін ставив сім цілей війни: яких результатів досяг диктатор (інфографіка)

Після низки гучних поразок і відступу з раніше захоплених територій змінювалася і риторика кремлівської верхівки

Понад рік тому президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну, щоб захопити та підкорити собі Україну. Справжню мету він прикрив гаслами про необхідність провести «демілітаризацію та денацифікацію» України, а також «захистити народ Донбасу від геноциду». Після того, як початковий план не спрацював, у Кремлі почати змінювати цілі свого вторгнення. «Слово і діло» підготувало інфографіку про цілі Путіна.

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У ніч на 24 лютого, коли російський диктатор оголосив про початок «спеціальної військової операції»: «Її мета – захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України. А також передачі суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян РФ». Наразі у вбивствах цивільних та злочинах проти мирного населення весь світ звинувачує самого російського диктатора – режим Путіна визнано терористичним.

Крім того, провалилася й так звана демілітаризація, адже Україна отримує чимало техніки від союзників, а от країна-агресорка зазнала значних скорочень військового потенціалу.

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Через три тижні після вторгнення Путін збрехав, що «поява російських військ під Києвом, інших міст України пов'язана не з наміром окупувати цю країну» – нібито це така тактика. У цей час росіяни, окрім Донбасу та Криму, захопили вже частину Херсонської та Запорізької областей. Наразі загарбники окупували 18% територій України: анексовані території чотирьох областей та Крим.

Між двома заявами Путіна міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав метою вторгнення, «щоб українці звільнилися від гніту і самі могли б визначити своє майбутнє».

У квітні 2022-го прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав однією з головних цілей війни порятунок «Донецької та Луганської народних республік та відновлення їхньої державності у кордонах 2014 року». Але сказавши про «відновлення державності», Росія восени просто незаконно «приєднала» до себе ці території та тепер вважає «ЛНР» та «ДНР» своїми суб'єктами. Також чимало міст Донбасу нині вщент знищено окупаційними військами.

Тоді ж Пєсков назвав ще одну причину вторгнення в Україну: нібито країна-агресорка у такий спосіб запобігає загрозі третьої світової війни. «Уявіть ситуацію, коли член НАТО, Україна, думаючи про повернення Криму, нападає на Росію та російський Крим. Застосовуючи статтю 5 Статуту НАТО, ядерним державам НАТО доведеться захищати Україну, могла б бути третя світова війна», – сказав він.

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Однак, саме російська агресія є причиною загострення загрози початку третьої світової, а деякі експерти взагалі вважають, що вже триває її гібридна фаза.

У вересні за кілька днів до деокупації ЗСУ Харківської області Путін назвав нову мету вторгнення – «ліквідація антиросійського анклаву на території України». «На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому наші хлопці, які там воюють, захищають і мешканців Донбасу, і захищають саму Росію», – заявив він.

Зауважимо, що РФ визнано агресором на світовому рівні.

На початку року, вже після успішного контрнаступу України в Харківській та Херсонській областях, а також на тлі вибухів, що почастішали у тилу країни-агресорки, Путін називав метою війни вже «захист Росії та забезпечення її збереження».

Також президент країни-агресорки серед цілей війни називав створення умов для розвитку та зміцнення Росії, проте нині держава занепадає. До того ж РФ недоотримує 50% доходів від нафти та газу.

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Влітку у Кремлі знову повернулися до поняття «демілітаризації». У червні Путін сказав, що вона просувається дуже успішно, тоді як Україна отримує нові зразки західного озброєння та налагоджує спільне з країнами НАТО виробництво боєприпасів.