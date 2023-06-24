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«Серйозна проблема». Президент Болгарії занепокоєний подіями в РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Серйозна проблема». Президент Болгарії занепокоєний подіями в РФ
Президент Болгарії схвильований подіями у Росії
фото з відкритих джерел

Радєв назвав заколот вагнерівців проти російського керівництва «серйозною проблемою»

Криза в Росії –  не просто внутрішньополітична, а подія, які можуть призвести до воєнних дій на території цієї країни. Так, президент Болгарії Румен Радєв прокоментував ситуацію навколо дій ПВК «Вагнер» та її ватажка Євгена Пригожина. Про це пише агенція Anadolu.

За його словами, зазраз зарано коментувати ситуацію в РФ. «Ситуація вкрай динамічна, а інформація, що надходить, обмежена. Важливо знати причини: вони хочуть повалити  Путіна чи знову розгоряються старі чвари Пригожина з Міністерством оборони Росії?», – сказав Радєв у розмові з журналістами в Австрії.

Президент сусідньої з Україною країни зазначив, що необхідно дати нове визначення поняття «перемога» за нинішніх умов. «У Пригожина обмежені сили та місцева влада. Якщо Кремль об'єднається проти цього обмеженого представництва, не думаю, що «Вагнер» матиме шанс. Це не просто внутрішньополітична криза, це криза, яка може спричинити бойові дії на території Росії», – наголосив очільник Болгарії.

При цьому Радєв назвав заколот вагнерівців проти російського керівництва «серйозною проблемою». «Коли формується приватна армія найманців, коли ця армія добре озброєна та тримає полонених, виникає питання, що робити з цією армією, коли війна закінчиться. Однак наразі деякі рішення ухвалюються ще до закінчення війни», – підсумував він.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

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Теги: Міноборони армія війна Міноборони РФ Болгарія Сергій Шойгу перемога Євген Пригожин

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