США пояснили, чому виступають проти припинення вогню в Україні

У Байдена вважають, що «перемир’я» дасть Росії час для відпочинку, переозброєння й підготовки до нової агресії

Сполучені Штати Америки виступають проти ініціатив щодо встановлення негайного «перемир’я» у війні України з Російською Федерацією. Про це заявив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Такий крок, за словами Кірбі, закріпить контроль диктатора Володимира Путіна на захоплених землях.

«Ми підтримаємо зусилля будь-якої країни, якщо вони допоможуть знайти шлях до міцного миру, який відповідає принципам Статуту ООН. Але ми не можемо підтримати й не підтримуватимемо заклики до припинення вогню, які просто заморозять наявні лінії розмежування, легітимізують захоплення Росією територій, і дозволять Путіну посилити контроль над регіонами, які він уже захопив», – сказав він.

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Представник адміністрації Байдена пояснив, що таке «перемир’я» дасть Росії час для відпочинку, переозброєння й підготовки до нової агресії. Такий сценарій, створить небезпечний сигнал не лише для Кремля, а й для інших агресорів по всьому світу.

Джон Кірбі також наголосив, що з боку Росії не помітно жодних ознак готовності до дипломатії для досягнення стійкого й справедливого миру в Україні. Тому Білий дім «продовжить підтримувати мирні зусилля української сторони».

Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не допустити контрнаступу української армії та заговорив про мирні переговори між Україною й РФ.

До слова, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.