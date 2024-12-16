Бундестаг висловив вотум недовіри Шольцу

Уряд Шольца продовжить роботу аж до проведення позачергових виборів

Більшість депутатів під час голосування висловила німецькому канцлеру недовіру

Бундестаг оголосив вотум недовіри до уряду німецького канцлера Олафа Шольца. Про це повідомляє Deutsche Welle.

З-поміж 717 депутатів Бундестагу, які взяли участь у голосуванні, довіру уряду Шольца висловили лише 207 (це чисельність фракції Соціал-демократичної партії Шольца в Бундестазі), 394 – висловили недовіру, а 116 – утримались.

Таким чином, Бундестаг висловив недовіру федеральному уряду. Тепер Шольц має звернутись до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з проханням про розпуск парламенту.

Формально Штайнмаєр має 21 день на ухвалення рішення, але він уже раніше погодив дату дострокових виборів – 23 лютого 2025 року. Чинний уряд продовжить свою роботу аж до проведення позачергових виборів.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц 11 грудня офіційно подав запит на вотум довіри до Бундестагу. Раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу ARD заявляв про те, що поставить на розгляд питання проведення вотуму довіри уряду до Різдва, яке у ФРН відзначається 25 і 26 грудня.

Як повідомлялося, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віцеканцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек.

Також стало відомо, що більшість німців підтримують міністра оборони Бориса Пісторіуса, як кандидата на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини.

Раніше голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.

До слова, голова ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тіно Хрупалла закликав федеральний уряд визнати Росію переможницею у війні проти України. Він також поставив під сумнів подальше членство Німеччини в НАТО.