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Банкова пояснила, чим небезпечні поступки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова пояснила, чим небезпечні поступки РФ
Подоляк вважає, що будь-які територіальні «компроміси» не принесуть миру, а примножать жертви
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна»

Українська влада не піде на жодні територіальні компроміси з країною-агресором, Росією. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Просто усвідомте: будь-які територіальні «компроміси» не принесуть миру, а примножать жертви. Будь-які поступки РФ будуть перемогою Путіна, легалізують вбивства і зроблять війну інструментом міжнародних відносин. Це буде кінець міжнародного права. Хіба хтось цього хоче?», – йдеться в повідомленні.

Раніше Подоляк спрогнозував, коли Росія дозріє до виведення військ.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. 

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Теги: росія радник Михайло Подоляк влада

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