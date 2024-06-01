Війна з Китаєм: президент Філіппін попередив про загрозу і назвав причину

Президент Філіппін припустив, що протистояння його країни з Китаєм може перерости у війну

Президент Філіппін вперше припустив, що його країна може звернутися до США щодо військової допомоги

Філіппіни попереджають, що подальші зіткнення за участі китайського флоту у Південно-Китайському морі можуть спричинити війну. Про це заявив президент Філіппін Фердинанд Маркос, повідомляє Fox News.

Виступаючи на безпековому форумі країн Південно-Східної Азії Шангрі-Ла в Сінгапурі, президент Філіппін припустив, що протистояння його країни з Китаєм може перерости у війну, якщо філіппінський громадянин буде вбитий під час усе більш жорстоких зіткнень з китайською береговою охороною.

Влада Філіппін скаржиться на китайські патрульні кораблі, які обстрілюють філіппінські човни та судна постачання з водометів.

«Якщо якийсь філіппінець – не лише військовослужбовець, але навіть просто філіппінський громадянин – буде вбитий... це, на мою думку, дуже, дуже близько до того, що ми визначаємо як акт війни, і тому ми відповідатимемо належним чином. І наші договірні партнери. Я вважаю, що також дотримуватимуться того самого стандарту», – підкреслив Маркос.

Президент Філіппін вперше припустив, що його країна може звернутися до США щодо військової допомоги.

Раніше деякі філіппінці були поранені під час останніх зіткнень з китайськими суднами, але поки що ніхто не загинув унаслідок цих подій.

Нагадаємо, американські та філіппінські війська з 22 квітня по 10 травня провели спільні навчання у кількох філіппінських локаціях поблизу спірного Південнокитайського моря і Тайваню, попри попередження Китаю про посилення напруженості.

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