Червоний Хрест продовжив членство філії у Росії, попри численні порушення під час війни

Міжнародний рух Червоного Хреста не знайшов доказів багатьох звинувачень на адресу Російського Червоного Хреста

Міжнародний рух Червоного Хреста продовжив членство Російського Червоного Хреста (РЧХ), попри порушення правил нейтралітету, виявлені в результаті розслідування міжнародних ЗМІ. Про це повідомляє The Guardian.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) має право призупиняти членство національних товариств, які порушують принципи нейтралітету і незалежності Червоного Хреста. Минулого року вона зробила це щодо білоруського відділення.

Однак після чотириденної зустрічі представників МФЧХ у Женеві було прийнято рішення не призупиняти діяльність РЧХ, а лише створити наглядовий орган і звернутися з проханням «вирішити виявлені проблеми і передбачувані порушення» принципів доброчесності. У заяві МФЧХ сказано, що російська філія «співпрацювала під час перевірки», а доказів «багатьох звинувачень» нібито «не було знайдено». Комітет також рекомендував провести тренінг з принципів Червоного Хреста для всіх співробітників.

І це попри розслідування, опубліковане минулого місяця групою видань, яке частково ґрунтувалося на низці витоків кремлівських документів, що свідчать про плани фінансування філій Червоного Хреста на окупованій території України. Також з’ясувалося, що керівники регіональних відділень РЧХ говорили про необхідність війни з «українськими нацистами», а працівники були присутні на заходах з військової підготовки для дітей. Раніше цього року російський Червоний Хрест підписав меморандум про співпрацю з Артеком, молодіжним табором в окупованому Криму, куди були відправлені деякі діти, депортовані з України.

Крім того, голова РЧХ Павло Савчук був членом правління Загальноросійського народного фронту (ЗНФ) — руху, створеного Кремлем, який володіє торговою маркою на знак Z. Савчук був вказаний як такий на сайті ЗНФ, доки на початку цього року не з’явилися журналістські запити про це, після чого його фотографія була видалена.

27 квітня український омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував Міжнародну федерацію Червоного Хреста за виправдовування незаконних дій РЧХ. Він підкреслив, що МФЧХ виступає захисником російського Червоного Хреста та «закриває очі на злочини». Крім цього, він засудив МФЧХ за підтримку діяльності Російського Червоного Хреста в тимчасово окупованому Криму.

У лютому російське видання Meduza опубліковало розслідування в рамках міжнародного журналістського проєкту Kremlin Leaks, у якому стверджувалося, що після початку повномасштабного вторгнення представники Російського Червоного Хреста (РЧХ) відвідували окуповані території, де знущалися з полонених українських бійців, відкрито підтримували війну проти України, а також приймали українських біженців разом із російськими військовими.

Як пише видання, з витоку внутрішніх документів адміністрації президента РФ випливає, що держава виділила Російському Червоному Хресту кошти для роботи на «нових територіях»: на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської Запорізької та Херсонської областей.

На відміну від Міжнародного комітету Червоного Хреста, національні товариства Червоного Хреста не мають мандата для роботи в зонах збройних конфліктів, проте РЧХ почав проявляти інтерес до роботи з жителями окупованих територій України вже в перші місяці відкритої війни. Наприклад, представники РЧК надавали гуманітарну допомогу в зруйнованому місті Маріуполь, яке було окуповане Росією.

Нагадаємо, сержант ЗСУ Орест Грицюк, який перебував у полоні, заявив, що представники Міжнародного червоного хреста у Росії знущалися з українських військовополонених. За словами бійця, коли до військовополонених приїжджали російські представники Червоного Хреста українців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео.