Війська НАТО в Україні. Президент Чехії зробив заяву, яка може довести Путіна до істерики

«Війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил», – заявив президент Чехії Петр Павел

Очільник Чехії зауважив, що допомога у навчанні та обслуговуванні обладнання в суверенній країні не є бойовим втручанням

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. Про це Павел заявив в інтерв'ю Euractiv.

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За його словами, має бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів та можливим залученням військ до певної «допоміжної» діяльності, з якою НАТО вже має досвід.

«Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило понад 15 країн і вона нараховувала близько 1000 осіб», – нагадав Павел.

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На його думку, з точки зору міжнародного права та Статуту ООН, ніщо не заважає військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам, допомагати в цій роботі в Україні.

«Я б точно не відмовлявся від дискусії з цього приводу. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських військових на території країн-членів НАТО та переправляти тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато доцільніше переправляти декілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових» – сказав президент.

На запитання, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території, Павел не відповів «ні».

За його словами, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність законним шляхом, «тому що допомога у навчанні та обслуговуванні обладнання в суверенній країні не є бойовим втручанням».

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Також Президент Чехії назвав терміни передачі Україні 800 тис. боєприпасів.

«Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів», – сказав Петр Павел.

Видання зазначає, що таким чином, чеський лідер зробив те, чого не зміг зробити Європейський Союз, країни якого поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.