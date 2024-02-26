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Глава МЗС Британії відповів, чи достатньо Захід робить для підтримки України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава МЗС Британії відповів, чи достатньо Захід робить для підтримки України
На думку міністра Кемерона, Захід зробив недостатньо для підтримки України
фото: Reuters

Кемерон: «Україна потребує підтримки Сполучених Штатів, їй потрібно більше фінансування, а також озброєння»

Якщо партнери запевняють, що підтримують Україну, то повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю «Голосу Америки».

На думку Кемерона, Захід зробив недостатньо для підтримки України. Він додав, що вражає те, наскільки Захід був єдиним у риториці.

«Ви бачили, якою реакція Європейського Союзу була у 2014 році. У 2022-му країни були цілком єдиними, і майже повністю згуртовані. Ми бачимо розширення НАТО, до якого приєдналися Швеція та Фінляндія. Подивіться на Німеччину, яка традиційно не є постачальником зброї, почала надавати зброю Україні», – каже міністр.

За його словами, є багато позитивних змін, однак разом союзники не зробили достатньо, щоб допомогти Україні. Кемерон зазначає, що Україна не має достатньо снарядів, потребує підтримки Сполучених Штатів, більше фінансування, а також озброєння.

«Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали. Ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки», – підсумував міністр закордонних справ Великої Британії.

Нагадаємо, видання Bloomberg пише, що суперечка через нездатність Євросоюзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою.

Як повідомлялося, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року.

До слова, раніше повідомлялося, що Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок. 

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Теги: міністр Девід Кемерон фінансування Україна озброєння

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