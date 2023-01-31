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Резніков їде у Францію домовлятися про F-16 – ЗМІ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Резніков їде у Францію домовлятися про F-16 – ЗМІ
Міністр оборони планує обговорити з союзниками допомогу для України
фото з відкритих джерел

Глава міноборони зустрінеться з Макроном

Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні, 31 січня, прямує до Парижа, де обговорить військову підтримку нашої держави та постачання винищувачів F-16. Про це повідомляє Reuters, проте офіційної інформації наразі немає.

За інформацією видання, український міністр матиме зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Темою переговорів стане постачання Україні винищувачів F-16.

Крім того, Резніков може зустрітися зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню для обговорення систем ППО Mamba SAMP/T від Франції та Італії.

Водночас між союзниками поки що немає одностайного рішення щодо надання Україні F-16. Проте, судячи з офіційної інформації, Франція та Польща готові задовольнити подібний запит.

Крім того, Варшава погоджується передати ці винищувачі Україні за умови, що це рішення підтримає НАТО.

Нагадаємо, президент Франції не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо: Макрон відповів на питання про винищувачі для України.

До відома, Сполучені Штати Америки готові «дуже обережно» обговорювати з Києвом і союзниками питання постачання винищувачів Україні. Про це заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер в американському телеефірі.

Як повідомлялося, західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації.

Зауважимо, що ексглава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі.

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Теги: Олексій Резніков Еммануель Макрон винищувач

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