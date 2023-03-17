Словаччина передає Україні винищувачі: рішення ухвалене

Уряд країни одноголосно схвалив міжнародну угоду

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29, а також ЗРК «Куб». Про це повідомляє словацьке видання Рravda.

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«Уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду і прийняв рішення про безоплатну передачу Україні МіГ-29 і ЗРК «Куб»», – заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер.

Гегера також підкреслив, що винищувачі будуть служити для захисту українців, а не для використання літаків для нападу. Словаччина повинна отримати 900 млн євро компенсації від союзників за винищувачі.

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Винищувачі досі перебувають у Словаччині, міністр оборони Надь не повідомив на брифінгу, коли їх передадуть Україні.

Нагадаємо, перші чотири винищувачі МіГ-29 прибудуть з Польщі в Україну найближчими днями. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом пресконференції у Варшаві.

Як повідомлялося, депутат від Консервативної партії парламенту Великої Британії Роберт Кортс запропонував постачати країнам НАТО, які погодяться передати Україні літаки, свої винищувачі Typhoon. Також раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі.