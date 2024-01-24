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Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Харкова
фото: Нацполіція

Унаслідок удару росіян по Харкову поранень зазнали дев'ять людей

У ніч на 24 січня російські окупанти вдарили по Харкову. Трамп переміг на президентських праймеріз в Нью-Гемпширі. У Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа. Українська тенісистка Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 січня, щоб ви були в курсі подій.

Атака на Харків

Увечері у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Місто втретє за добу опинилося під ракетним обстрілом росіян. Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.

«І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо», – розповів мер Харкова.

За останніми даними, за медичною допомогою звернулися дев’ятеро цивільних громадян, серед постраждалих – чотирирічна дитина.

Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі.  Трамп випередив свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Перемога на праймеріз пришвидшує третє поспіль висунення Трампа в президенти від Республіканської партії.

Ніккі Гейлі привітала Дональда Трампа з перемогою на первинних виборах від Республіканської партії в Нью-Гемпширі після того, як телекомпанія CNN спрогнозувала, що Трамп посяде перше місце, але заявила, що залишається в перегонах.

Українська тенісистка Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024, обігравши 50 ракетку світу з Чехії Лінду Носкову.

Ястремська у двох сетах перемогла Носкову в 1/4 фіналу Australian Open-2024. Цю спортсменку раніше не змога пройти Еліна Світоліна. Матч тривав одну годину й двадцять хвилин. Завершився з рахунком 6:3, 6:4. Це була перша зустріч спортсменок.

У півфіналі Australian Open 2024 Даяна зіграє проти переможниці матчу Чжен Ціньвень – Анни Калінської.

Для Ястремської це буде перший у кар'єрі півфінал турніру Grand Slam. Даяна повторила досягнення Еліни Світоліної на змаганнях цієї серії. Ястремська стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу на кортах Мельбурна, і лише другою тенісисткою з кваліфікації у Відкритій Ері, яка зіграє у півфіналі австралійського мейджора.

Бізнесмен Мазепа вийшов із СІЗО під заставу

Директор інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, якого звинувачують у махінаціях із землею вийшов з-під варти під заставу. Про це пише Forbes із посиланням на прес-службу інвестиційної компанії Concorde Capital, власником якої є Мазепа.

Це також підтвердили адвокати компанії Equity, які здійснюють захист бізнесмена.

«Ігор Мазепа вийшов із СІЗО у зв’язку зі сплатою застави, яку визначила апеляційна інстанція», – йдеться в повідомленні.

23 січня Апеляційний суд Києва залишив Ігоря Мазепу під вартою, але йому зменшили заставу до 21 млн грн.

Масштабна пожежа в Челябінській області

У ніч на 24 січня у Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці.

За два кілометри від селища Батуринський горить покрівля меблевої фабрики. Вогнем охоплено 3600 квадратних метрів.

Загалом на місці працювали понад 60 спеціалістів та 18 одиниць техніки. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Безпілотники атакували Орловську область

На світанку 24 січня в Орловській області РФ прогриміли вибухи. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив, що нібито були знищені безпілотні літальні апарати.

«Друзі, звуки, які ви чули на небі над Орлом, результат роботи міністерства оборони РФ», – запевнив губернатор.

Кличков зазначив, що ситуація знаходиться під контролем та закликав зберігати спокій.

«Вранці було знешкоджено чергові безпілотні літальні апарати. До місць пригоди у Залізничному та Північному районах стягнуто служби для забезпечення безпеки населення та проведення правоохоронними органами необхідних заходів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Ситуація знаходиться під контролем», – повідомив він.

Теги: Харків пожежа окупанти Дональд Трамп Даяна Ястремська президент інфраструктура населення Ігор Мазепа

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