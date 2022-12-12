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Кулеба розповів, чи ухвалила Німеччина рішення про передачу Україні танків Leopard 2

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба розповів, чи ухвалила Німеччина рішення про передачу Україні танків Leopard 2
Німеччина досі не ухвалила рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2
фото із відкритих джерел

Очільник МЗС зазначив, що український уряд не може зрозуміти, чому федеральний уряд ФРН досі вагається, коли йдеться про бойові танки

Україна наразі не отримала від Берліна згоду на постачання бойових танків Leopard 2. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ARD.

Кулеба пояснив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші поставки озброєнь – але це не стосується бойового танка Leopard 2, про який неодноразово просив уряд у Києві. За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як система ППО IRIS-T та зенітних установок Gepard.

«Такого рішення ще не прийнято, зобов'язань немає. Але ми над цим працюємо», – сказав міністр.

Очільник МЗС зазначив, що український уряд не може зрозуміти, чому федеральний уряд ФРН досі вагається, коли йдеться про бойові танки, але водночас постачає в Україну артилерію, додав Кулеба.

«Чесно кажучи, ми не розуміємо цю аргументацію», – наголосив Кулеба, нагадавши при цьому, що у разі, якщо Україна буде недостатньо озброєна, війна буде продовжуватись, а це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Теги: Україна танки Німеччина міністр війна

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