Каліфорнія почала збір підписів на відокремлення від США

За всю історію штату було висунуто понад 220 пропозицій щодо його територіального поділу

Ініціатива Calexit, що має на меті дозволити Каліфорнії відокремитися від США, отримала дозвіл на законний збір підписів. Про це повідомляє New York Post.

Якщо вдасться зібрати підписи, запитання: «Чи має Каліфорнія вийти зі США і стати вільною та незалежною країною?» буде включене у бюлетень для голосування у 2028 році. Для цього у виборах повинні взяти участь не менше 50% зареєстрованих виборців, а до 22 липня «за» повинні проголосувати не менше 55% – або понад 500 тисяч осіб.

Як зазначає New York Post, якщо це станеться, то спровокує «вотум недовіри Сполученим Штатам Америки» та «вираз волі народу Каліфорнії» стати незалежною країною.

Потім буде створена комісія з 20 членів для вивчення можливості функціонування Каліфорнії як незалежного штату у 2027 році та публікації звіту наступного року. Каліфорнія є найбільш населеним, а також третім за площею штатом США

Yes California – це політичний комітет, заснований Луї Марінеллі, який виступав за незалежність Каліфорнії. Його предтечею стали збори прихильників виходу зі США, які відбулися в Сакраменто 15 квітня 2010 року. Безпосередньо як політична організація Yes California» була заснована в серпні 2015 року. Її творці запозичили слоган і символіку у руху «Yes Scotland», який агітував за незалежність Шотландії на референдумі 2014 року.

Рух набув широкої популярності в листопаді 2016 року разом із хештегом Calexit, який був у трендах соціальних мереж[6]. Це було безпосередньо пов'язано з виборами президента США, а також із тим, що в Каліфорнії за Гілларі Клінтон проголосувало 61,5 %, тоді як за Дональда Трампа – 33,2 % виборців. Жителі штату винесли хештег #Calexit у тренди Twitter, будучи незадоволеними результатом виборів. У своїх повідомленнях вони підкреслювали те, що Каліфорнія – це найнаселеніший штат США, який зміг би стати шостою економікою світу, якби здобув незалежність.

21 листопада 2016 року організація «Yes California» представила ініціативу зі збору підписів про скасування 3 статті конституції штату, в якій зазначено, що штат є невіддільною частиною США, і про проведення референдуму про незалежність, який передбачалося провести 5 березня 2019 року. Якщо результат референдуму виявився б на користь незалежності, губернатор Каліфорнії мав звернутися до ООН із проханням про приєднання до організації. У січні 2017 року управління справами штату Каліфорнія дало згоду на організацію збору підписів під петицією за винесення питання на голосування.

У квітні 2017 року, на тлі компанії щодо російського втручання у вибори 2016 року, організація припинила свою діяльність, заявивши, що пропозиція збору підписів потребує перегляду. Багато в чому провал був викликаний тим, що американські ЗМІ опублікували низку статей про те, що Марінеллі проживає в Росії, відкрив «посольство» руху в Москві, а також про те, що він отримує істотну підтримку від російської влади

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