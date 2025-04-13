Трамп про переговори України та РФ: Треба або змиритися, або заткнутися

Дональд Трамп вважає, що між Україною та Росією можуть бути хороші відносини

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною і Росією, на його думку, просуваються успішно, і результати цих зусиль скоро стануть помітні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN і Reuters.

«Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або змиритися, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Його заява пролунала після візиту спеціального представника США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга, де той провів понад чотири години на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, Віткофф сказав про це особисто Трампу після зустрічі з посланцем Володимира Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні.

«Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році», – йдеться у матеріалі Reuters.

До слова, на початку квітня спецпосланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебував з візитом у Вашингтоні. Американська новинна платформа у соціальній Х мережі повідомила, що Трамп підвердив перебування Дмитрієва у цілях переговорного процесу. Росіянин поділився дописом і відзначив його смайликами.

Дмитрієв зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.