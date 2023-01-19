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Передача Україні САУ Archer: стало відомо, коли Швеція розгляне важливе питання

Юрій Лящук
glavcom.ua
Передача Україні САУ Archer: стало відомо, коли Швеція розгляне важливе питання
Дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 км
фото з відкритих джерел

Крістерссон сказав, що очікує на рішення свого уряду щодо подальшої військової підтримки України до кінця січня

Уряд Швеції у четвер, 19 січня, може затвердити рішення щодо передачі Україні самохідних артилерійських установок Archer. Відповідне питання є у порядку денному, йдеться на офіційному сайті уряду.

«Завдання Збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі Україні артилерійських систем», – так сформульовано питання в порядку денному на сайті уряду.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня сказав, що очікує на рішення свого уряду щодо подальшої військової підтримки України до кінця січня.

У розмові з журналістами глава уряду Швеції сказав, що в нещодавній телефонній розмові сказав президенту України Володимиру Зеленському, що «ми хочемо зробити більше», додавши, що очікує «ухвалення рішень у січні».

Раніше прем’єр Швеції пообіцяв, що Україна отримає самохідні артилерійські установки Archer, про можливість постачання яких йшлося ще минулого року.

Артилерійська частина САУ Archer представлена гарматою FH 77B калібром 155-мм. Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.

Максимальна дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 км, а максимальна скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину, час розгортання системи – 30 секунд.

Відомо, що на озброєнні Швеції перебувають щонайменше 48 систем Archer.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams.

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Теги: допомога ЗСУ війна зброя Україна Швеція

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