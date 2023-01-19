Передача Україні САУ Archer: стало відомо, коли Швеція розгляне важливе питання

Дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 км

Крістерссон сказав, що очікує на рішення свого уряду щодо подальшої військової підтримки України до кінця січня

Уряд Швеції у четвер, 19 січня, може затвердити рішення щодо передачі Україні самохідних артилерійських установок Archer. Відповідне питання є у порядку денному, йдеться на офіційному сайті уряду.

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«Завдання Збройним силам Швеції щодо підготовки до передачі Україні артилерійських систем», – так сформульовано питання в порядку денному на сайті уряду.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня сказав, що очікує на рішення свого уряду щодо подальшої військової підтримки України до кінця січня.

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У розмові з журналістами глава уряду Швеції сказав, що в нещодавній телефонній розмові сказав президенту України Володимиру Зеленському, що «ми хочемо зробити більше», додавши, що очікує «ухвалення рішень у січні».

Раніше прем’єр Швеції пообіцяв, що Україна отримає самохідні артилерійські установки Archer, про можливість постачання яких йшлося ще минулого року.

Артилерійська частина САУ Archer представлена гарматою FH 77B калібром 155-мм. Апарат заряджання дозволяє випускати шість снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність стрільби САУ Archer становить від 30 до 60 км, а максимальна скорострільність – 8-9 пострілів за хвилину, час розгортання системи – 30 секунд. Відомо, що на озброєнні Швеції перебувають щонайменше 48 систем Archer.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams.