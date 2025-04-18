Готелів all inclusive у Туреччині вже не буде? Що запропонують туристам натомість

У Туреччині знову заговорили про скасування ситеми all inclusive у готелях, адже у іншому випадку сектор туризму під загрозою

Представники турецького турбізнесу вчергове заговорили про необхідність зниження цін у готелях та скасування all inclusive. Про це інформує «Главком» із посиланням на Turizm Güncel.

На думку голови ради директорів туроператора Bentour Кадіра Угура, рентабельність готелів Туреччини зараз становить близько 30%. Водночас цей показник у країнах-конкурентах, Іспанії та Франції тримається на рівні 15%.

Кадір Угур наголосив на тенденції: все частіше туристи, які хочуть відпочивати в Туреччині, незважаючи на зростання цін, змушені скорочувати кількість днів відпочинку або обирати більш бюджетні готелі. В іншому випадку поїздка їм стає не по кишені. При цьому готелів 2 та 3* у Туреччині вже не вистачає, а ось 4 та 5* – з надлишком.

«Коли великі готельні комплекси знижують ціни, вижити невеликим готелям стає практично неможливо», – пояснив Кадір Угур.

Боротися із негативними тенденціями можна. За словами експерта, найефективніший крок – переглянути систему all inclusive. Наприклад, запровадити лімітований алкоголь. Також буде запропоновано скоротити меню, зробити менше страв, але найкращої якості. Це допоможе готелярам знизити витрати, а гостям сервіс у результаті обійдеться дешевше.

Нагадаємо, є ознаки того, що цього літа Туреччина прийме рекордну кількість іноземних туристів. Країна поставила за мету до 2025 року залучити 65 млн туристів та отримати $64 млрд доходу від туризму. Минулого року Туреччину відвідало понад $62 млн туристів, а прибуток від цієї галузі склав $61,1 млрд.

До слова, медичний туризм у Туреччині досяг рекордних 2 млн відвідувачів за результатами минулого року. Особливо ж популярною стала процедура з пересадки волосся на голові.