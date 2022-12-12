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Президент провів переговори з Джо Байденом

Альона Боженко
glavcom.ua
Президент провів переговори з Джо Байденом
Зеленський обговорив з Байденом постачання зброї Україні
фото ілюстративне

Зеленський представив американському колезі формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляється на сайті президента. 

Очільник держави подякував американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, анонсований минулої п’ятниці, а також за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

Зазначається, гарант наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 Президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну.

Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру.

Разом з тим глава держави поінформував про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони. Володимир Зеленський закликав Президента Джозефа Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру. 

Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський сьогодні провів переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном. Глави двох держав обговорили реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України.

Також 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. 

Теги: США Україна президент переговори

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