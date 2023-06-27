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Путіну залишилося кілька тижнів – Саакашвілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путіну залишилося кілька тижнів – Саакашвілі
Саакашвілі: «Я дуже добре знаю Путіна, і впевнений, що йому залишилось лише кілька тижнів»
фото з відкритих джерел

Саакашвілі зробив прогноз щодо російського диктатора Володимира Путіна

Експрезидент Грузії, нині ув’язнений Михайло Саакашвілі зробив прогноз щодо російського диктатора Володимира Путіна. Допис він опублікував у Facebook.

«Я дуже добре знаю Путіна, і впевнений, що йому залишилось лише кілька тижнів», – написав Саакашвілі.

Також експрезидент Грузії наголосив, що «ми всі повинні бути готові до цього часу».

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 22 червня підписала акт про помилування ув’язненого журналіста, колишнього гендиректора грузинського каналу «Руставі-2» та нинішнього очільника телекомпанії «Мтаварі» Ніколоза Гварамії. Гварамія закликав Зурабішвілі звільнити з ув'язнення також експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, своєю чергою ув'язнений Саакашвілі назвав цю подію «найщасливішим днем у в’язниці».

Раніше увечері 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до свого народу. Його прессекретар Дмитро Пєсков анонсував екстрений виступ як «визначний для долі країни на роки вперед». Однак, схоже, самі росіяни значущість чергового звернення глави Кремля так і не зрозуміли.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, для чого він підтримує російського диктатора Володимира Путіна. Диктатор Лукашенко вважає, що без Російської Федерації Білорусь просто не зможе існувати.

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Теги: росія Михайло Саакашвілі путін

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