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Росія заявляє, що за рік збільшила випуск боєприпасів у 12 разів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія заявляє, що за рік збільшила випуск боєприпасів у 12 разів
За словами Мантурова, обсяги виробництва техніки та озброєння РФ у 2023 році перевищили торішні показники
фото з відкритих джерел

Міністр торгівлі РФ заявив, що практично всі підприємства «за рідкісним винятком витримують плани-графіки»

Випуск боєприпасів у Росії нібито зріс більше, ніж у 12 разів, а обсяги виробництва техніки та озброєння у 2023 році перевищили торішні показники. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на віце-прем'єра, міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова.

«З початку поточного року з багатьох видів озброєння, військової спеціальної техніки вже вироблено набагато більше, ніж за минулий рік. А якщо говорити про засоби ураження, ми зараз виходимо на рівень, за якого постачання лише за один місяць перевищує сумарне замовлення минулого року», – сказав російський міністр на раді з питань безперебійного функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу у Приволзькому федеральному окрузі.

Міністр країни-терористки зазначив, що практично всі підприємства «за рідкісним винятком витримують плани-графіки», а окремі порушення нібито надолужують чи компенсують аналогічними виробами.

Зазначимо, в липні у пресслужбі холдингу «Високоточні комплекси» повідомили, що Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування», яка є розробником оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», у 2,5 раза збільшила випуск низки виробів.

Нагадаємо, для атаки по півдню України – Одесі та іншим районам, Росія використовує незвичайну кількість ракет AS-4 Kitchen (Х-22) вагою 5,5 тонн, призначених для знищення авіаносців.

До слова, російські загарбники не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області.

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Теги: росія боєприпаси озброєння

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