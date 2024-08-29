Головна Світ Політика
search button user button menu button

Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки

Андрій Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки
Кандидат у президенти США Дональд Трамп
фото: Reuters

На світлинах видно рушницю та рюкзак, які використовував нападник Томас Метью Крукс під час вчинення замаху на кандидата у президенти від Республіканської партії

Фото зброї, з якої стріляли у Трампа, опублікував телеканал CNN одразу після того, як представники ФБР надали нові подробиці про пошуки нападника Метью Крукса. Слідчі наразі намагаються зрозуміти хід думок стільця у день замаху. Також вони схиляються до думки, що нападник хотів приховати сліди свого злочину. 

Зброя, з якої стріляли у Дональда Трампа
Зброя, з якої стріляли у Дональда Трампа
Фото: ФБР
Зброя, з якої стріляли у Дональда Трампа
Зброя, з якої стріляли у Дональда Трампа
Фото: ФБР

Раніше представник ФБР Кевін Роєк зазначив, що 20-річний Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа кілька місяців перед тим шукав публічну жертву і вирішував, у кого буде стріляти. 

Федеральне бюро розслідувань ще не визначило мотивів нападника, проте вже відомо, що він цікавився різними ідеологіями. Про це стало відомо після аналізу даних з електронних пристроїів Томаса Крукса. 

Замах на Дональда Трампа було скоєно під час передвиборчого мітингу 13 липня. Тоді куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Після цього інциденту секретна служба США взяла на себе відповідальність за те, що безпека мітингу не була забезпечена належним чином, а її директорка  Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Тоді ж частину співробітників Секретної служби з охорони президента Америки Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Читайте також:

Теги: безпека поранення США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію
Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію
Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки
Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки
Республіканці починають сумніватися у здатності Трампа перемогти на виборах – FT
Республіканці починають сумніватися у здатності Трампа перемогти на виборах – FT
Німеччина посилює перевірки на кордоні: що слід врахувати українцям
Німеччина посилює перевірки на кордоні: що слід врахувати українцям
Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
Євросоюз розпочав власне розслідування проти Telegram
Євросоюз розпочав власне розслідування проти Telegram

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
26K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
21K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7789
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua