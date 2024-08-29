Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки

На світлинах видно рушницю та рюкзак, які використовував нападник Томас Метью Крукс під час вчинення замаху на кандидата у президенти від Республіканської партії

Фото зброї, з якої стріляли у Трампа, опублікував телеканал CNN одразу після того, як представники ФБР надали нові подробиці про пошуки нападника Метью Крукса. Слідчі наразі намагаються зрозуміти хід думок стільця у день замаху. Також вони схиляються до думки, що нападник хотів приховати сліди свого злочину.

Зброя, з якої стріляли у Дональда Трампа Фото: ФБР

Зброя, з якої стріляли у Дональда Трампа Фото: ФБР

Раніше представник ФБР Кевін Роєк зазначив, що 20-річний Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа кілька місяців перед тим шукав публічну жертву і вирішував, у кого буде стріляти.

Федеральне бюро розслідувань ще не визначило мотивів нападника, проте вже відомо, що він цікавився різними ідеологіями. Про це стало відомо після аналізу даних з електронних пристроїів Томаса Крукса.

Замах на Дональда Трампа було скоєно під час передвиборчого мітингу 13 липня. Тоді куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Після цього інциденту секретна служба США взяла на себе відповідальність за те, що безпека мітингу не була забезпечена належним чином, а її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Тоді ж частину співробітників Секретної служби з охорони президента Америки Джо Байдена перевели захищати Трампа.