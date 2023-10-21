Запрацював пропускний пункт між Сектором Гази та Єгиптом

Посольство США в Ізраїлі попереджає американців: ситуація на кордоні може бути непередбачуваною

У суботу 21 жовтня відкрився пропускний пункт «Рафах» між Сектором Гази та Єгиптом. Завдяки йому іноземці зможуть евакуюватися до Єгипту. Про це йдеться в заяві посольства США в Ізраїлі.

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Пропускний пункт мав запрацювати сьогодні о 10:00. Як довго він залишатиметься відкритим для іноземних громадян, які хочуть покинути Сектор Гази, – наразі невідомо.

Дипломати США передбачають, що багато людей захочуть перетнути кордон. Тож посольство попередило американців, які планують в'їхати до Єгипту, що слід підготуватися до «потенційно хаотичної і безладної обстановки по обидва боки кордону».

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«Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище – непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж прийняти рішення перетнути кордон», – закликає представництво США в Ізраїлі.

Нагадаємо, що 19 жовтня Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки гуманітарної допомоги до Сектору Гази через «Рафах».

Як повідомлялося, кількість внутрішньо переміщених осіб у секторі Гази з моменту чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту досягла 1 млн осіб.

До слова, переговори з бойовиками ХАМАС про звільнення 50 заручників, які вели США, Ізраїль та Катар, провалилися.