Велика Британія передасть Україні тисячі дронів: Джон Гілі розкрив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Велика Британія передасть Україні тисячі дронів: Джон Гілі розкрив деталі
Гілі нагадав, що під час попередньої зустрічі у липні було розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України
фото: reuters

Гілі: Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних безпілотників-камікадзе, які будуть вироблені у Британії та доставлені до України

Велика Британія планує виробити та надати Україні протягом наступних 12 місяців тисячі дронів-камікадзе. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, відкриваючи чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Лондоні, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних безпілотників-камікадзе, які будуть вироблені у Британії та доставлені до України», – йдеться у заяві.

Гілі нагадав, що під час попередньої зустрічі у липні було розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України. За цей час Велика Британія поставила майже 5 млн боєприпасів, 60 тис. артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів, 2,5 тис. безпілотних платформ та 200 систем радіоелектронної боротьби і оборони.

Нагадаємо, у Лондоні триває засідання у форматі «Рамштайн». Із заявами виступлять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр оборон Німеччини Борис Пісторіус та міністра оборони України Денис Шмигаль. Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії в липні відбулося в онлайн-форматі.

Раніше посадовці Міністерства оборони прибули до Лондона, де має відбутися засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля. За словами чиновника, ключове завдання української делегації – забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

Теги: війна Велика Британія Україна

