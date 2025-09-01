Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу
За словами аналітиків, Кремль часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів Росії на Заході
Кремль проводить багатовекторну інформаційну кампанію, спрямовану на стримування західної підтримки України та підрив європейської участі в мирному процесі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».
Аналітики наголошують, що останнім часом Кремль активізував три риторичні лінії, спрямовані на вплив на західні рішення на користь Кремля: звинувачення європейських держав у продовженні війни в Україні, погрози ядерною зброєю проти західних держав та твердження про неминучість перемоги Росії в Україні.
Представники Кремля, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть продовжити війну в Україні, намагаючись знову ввести цю давню російську наративну лінію в західний інформаційний простір, щоб підірвати довіру США до європейських урядів. Кремль часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів Росії на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та в ЗМІ.
31 серпня голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв на своєму англомовному акаунті в X розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за участь Франції та Німеччини в зусиллях США щодо припинення війни в Україні.
Медведєв заявив, що Мерц і Макрон «забули уроки» Другої світової війни і що «все може закінчитися так само, як у 1945 році – теж можуть бути ідентифіковані за зубами». Медведєв нагадує про американські атомні бомби, щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі.
Медведєв також заявив, що просування Росії є «поганою новиною» для Макрона і Мерца. Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля міністерства оборони Росії (МО) щодо помилкового зображення російської перемоги в Україні як неминучої. Міноборони намагалося використовувати великі обсяги якісних даних, щоб зробити заяви про просування Росії – дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними.
Нагадаємо, Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія – не мій ворог». У містах Румунії з'являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії «мирного партнерства».
