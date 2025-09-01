За словами аналітиків, Кремль часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів Росії на Заході

Кремль проводить багатовекторну інформаційну кампанію, спрямовану на стримування західної підтримки України та підрив європейської участі в мирному процесі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики наголошують, що останнім часом Кремль активізував три риторичні лінії, спрямовані на вплив на західні рішення на користь Кремля: звинувачення європейських держав у продовженні війни в Україні, погрози ядерною зброєю проти західних держав та твердження про неминучість перемоги Росії в Україні.

Представники Кремля, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть продовжити війну в Україні, намагаючись знову ввести цю давню російську наративну лінію в західний інформаційний простір, щоб підірвати довіру США до європейських урядів. Кремль часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів Росії на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та в ЗМІ.

31 серпня голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв на своєму англомовному акаунті в X розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за участь Франції та Німеччини в зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

Медведєв заявив, що Мерц і Макрон «забули уроки» Другої світової війни і що «все може закінчитися так само, як у 1945 році – теж можуть бути ідентифіковані за зубами». Медведєв нагадує про американські атомні бомби, щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі.

Медведєв також заявив, що просування Росії є «поганою новиною» для Макрона і Мерца. Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля міністерства оборони Росії (МО) щодо помилкового зображення російської перемоги в Україні як неминучої. Міноборони намагалося використовувати великі обсяги якісних даних, щоб зробити заяви про просування Росії – дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними.

Нагадаємо, Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія – не мій ворог». У містах Румунії з'являються наліпки з цим меседжем, що є частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії «мирного партнерства».