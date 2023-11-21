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Туреччина продемонструвала свій фрегат нового покоління (фото, відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина продемонструвала свій фрегат нового покоління (фото, відео)
Перший спущений на воду турецький фрегат І класу TCG Istanbul, березень 2023 року
фото: Defence Turk

Туреччина реалізує амбіційний проект із виробництва фрегатів

Туреччина планує одночасно побудувати три нові фрегати типу TCG Istanbul, спроектовані турецькими інженерами. Нещодавно в Стамбулі заклали уже другий фрегат нового покоління, який призначений для флоту Туреччини. Про це пише Defence Turk.

Церемонія закладки корабля Izmir відбулася за ліченні дні перед спуском на воду головного фрегата Istanbul. Очікується, що це станеться до кінця 2023 року.

«Ми заклали на нашій верфі перший блок Milgem 6 (другий фрегат I класу) у рамках проєкту закупівель шостого, сьомого та восьмого кораблів класу Milgem», – розповіли в Anadolu Shipyard. Одночасно із цим оборонне відомство розпочало роботу над наступними фрегатами амбіційного проекту. 

Церемонія закладки фрегата Izmir класу Istanbul
Церемонія закладки фрегата Izmir класу Istanbul
Кадр з відео Anadolu Shipyard

Турецька влада переконана, що проект допоможе прискорити терміни постачання кораблів та розширити знання та досвід приватних верфей у військовому кораблебудуванні.

Три фрегати за 36 місяців

Головний фрегат Istanbul заклали на верфі Istanbul Naval Shipyard, яка належить державі, в липні 2017 року і вперше продемонстрували у січні 2021 року.

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У квітні 2023 року турецьке Управління оборонної промисловості підписало контракт на постачання ще трьох фрегатів із консорціумом, утвореним місцевими компаніями STM та TAIS.

Умови угоди передбачають, що кораблі будуватимуть одночасно на трьох верфях – Anadolu, Sefine та Sedef. Запланований термін поставки трьох фрегатів – три роки.

У середині 2020-х років розпочалася програма розробки фрегатів I-класу для заміни застарілих фрегатів класу Yavuz.

Розроблений у рамках програми MILGEM клас Istanbul – збільшений варіант протичовнового корвета класу Ada. Фрегати матимуть приблизно на 50% більше паливного об’єму та дальність плавання порівняно з корветами класу Ada.

Фрегат призначений для проведення морських операцій спостереження, патрулювання та охорони морських акваторій. Конфігурація систем корабля підібрана для виявлення, класифікації, ідентифікації та знищення морських цілей.

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Відповідно до вимог ВМС Туреччини, фрегати I-класу будуть оснащені такими системами озброєння:

  • 16-ствольною вертикальною пусковою установкою VLS (всього 64 ракети класу «земля-повітря», тип ракет поки не уточнюють);
  • 4×4 пусковими контейнерами для ПКР Atmaca;
  • 76-мм гарматою Super Rapid;
  • 35-мм зенітною гарматою Aselsan Gokdeniz;
    2 х 25-мм гарматами Aselsan STOP;
  • системою протидії торпедам HIZIR;
  • двома 324-мм спаренми торпедними апаратами.

Водотоннажність фрегату класу Istanbul – близько трьох тисяч тонн. Довжина судна складає 113 метрів, а ширина – 14,4 метри. Він може розвивати максимальну швидкість 29 вузлів з максимальною дальністю плавання 6 570 морських миль на швидкості 14 вузлів. Екіпаж корабля – 125 осіб.

Очікується, що до кінця 2023 року Туреччина спустить на воду багатоцільовий десантний корабель Anadolu – він стане найбільшим військовим кораблем в арсеналі національних ВМС. Також флоту буде передано корабель бойової підтримки морської піхоти Derya. Серед інших новинок в арсеналі турецького флоту в 2023 році – перший турецький підводний човен нового типу Piri Reis, який вийшов на випробування наприкінці 2022-го.

До слова, турецьке вантажне судно Kafkametler з 12 членами екіпажу на борту затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини під час шторму. Про це повідомляє Anadolu. Влада не змогла зв’язатися з екіпажем. Капітан судна перед цим повідомив, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини.

Попередньо вважається, що судно затонуло після зіткнення з хвилерізом. У неділю в регіоні вирував потужний шторм і погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки. Вже знайдено тіло одного з матросів.

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Теги: Туреччина корабель озброєння влада

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