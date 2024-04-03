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В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Міноборони повідомило деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Міноборони повідомило деталі
Під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність
фото: Міноборони

Умєров: Воїни мають і будуть відчувати, що їхня гідність є для міністерства оборони найвищою цінністю

Міністерство оборони України за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Це передбачає, фактично, створення посади військового омбудсмена. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Створене Центральне управління захисту прав військовослужбовців, буде безпосередньо підпорядковутися міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Основні порушення, які будуть перевірятися Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, включають:

  • забезпечення військовослужбовців;
  • право на відпустку;
  • недопущення зловживання правами командирів;
  • ненадання/недостатнє надання медичної допомоги;
  • соціальні гарантії;
  • порушення гендерної рівності.
«Головна тема засідання – захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей шляхом запровадження нової інституції – фактично військового омбудсмена. Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів», – заявив Рустем Умєров
«Головна тема засідання – захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей шляхом запровадження нової інституції – фактично військового омбудсмена. Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів», – заявив Рустем Умєров
фото: Міноборони

Умєров зазначив, що вже існує гаряча лінія, певні інструменти моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх прав. Проте тепер будуть сили і засоби для швидкого реагування на такі сигнали.

«Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців. Воїни мають і будуть відчувати, що їхня гідність є для МОУ найвищою цінністю. І міністерство не дозволить нікому зневажувати права військових», – наголосив Рустем Умєров.

Під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність: Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чеської Республіки та Бельгії. У Швеції інститут військового омбудсмена успішно функціонує понад 110 років.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я провело перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій у Києві.

Після перевірки Київська військова адміністрація спільно з ТЦК мають провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

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Теги: міністр Міноборони військові розслідування Рустем Умєров Лубінець

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