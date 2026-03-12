Головна Світ Політика
Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом Румунії (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом Румунії (відео)
Зеленський та Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів
фото: скриншот з відео

Президент: Говорили сьогодні про проєкти в нафтогазовому секторі

Сьогодні, 12 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Румунії Нікушором Даном у Бухаресті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні наша зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном передусім про збільшення енергетичної та економічної сили обох наших народів, щоб ми могли разом робити більше і для національної безпеки наших держав», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна та Румунія працюють над розширенням транскордонної енергетичної співпраці, зокрема будують дві нові лінії для постачання електроенергії. За його словами, важливо реалізувати спільні проєкти у сфері видобутку на Чорноморському шельфі.

«Також говорили сьогодні про проєкти в нафтогазовому секторі, які зараз можуть нас підтримати, у тому числі зважаючи на виклики через Близький Схід. Обговорили й можливості транспортування американського LNG для України через Румунію. Працюємо також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні, і вже цього літа це буде», – додав глава України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів. Серед них: спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією; рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та спільна заява між Україною та Румунією щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Зокрема, президент під час спільної пресконференції з главою Румунії Нікушором Даном зауважив, що підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. За його словами, нову дату відзначатимуть щороку 31 серпня. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Візит українського президента передбачає зустрічі з премʼєр-міністром Іліє Боложаном. Крім того, глава держави відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

