Трамп у розмові з Зеленським встановив новий дедлайн закінчення війни – Axios

Джерела повідомили, що розмова між Трампом і Зеленським «була дуже дружньою та позитивною»

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни та «хотів би, щоб війна закінчилася за місяць». Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, які знайомі з подробицями розмови президентів, пише «Главком».

За даними співрозмовників видання, Трамп наголосив, що війна триває надто довго, і висловив бажання завершити її якнайшвидше.

«Зеленський тоді сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже надто довго, і сказав, що хотів би, щоб війна закінчилася за місяць», – сказало одне з джерел.

Глава української держави, за словами співрозмовників, подякував Трампу за підтримку та висловив сподівання, що саме він зможе вплинути на диктатора Володимира Путіна й зупинити війну.

Також джерела повідомили, що розмова між Трампом і Зеленським «була дуже дружньою та позитивною».

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили подальші переговори щодо завершення війни та підтримку української протиповітряної оборони.

Підсумовуючи результати розмови з Трампом, глава держави заінтригував заявою про потенційні переговори на рівні лідерів.