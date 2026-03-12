Угорщина назвала умову повернення викрадених коштів Ощадбанку

Наразі у справі ще нікому не висунули офіційних обвинувачень

Угорщина поверне Україні вилучені кошти та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів не підтвердяться. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш, повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

За словами чиновника, наразі у справі ще нікому не висунули офіційних обвинувачень. Водночас Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) продовжує розслідування в межах законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів.

Гуляш також зазначив, що в інкасаторських автомобілях перевозили «безпрецедентну» суму іноземної валюти та значну кількість золота. «Якщо підозри виявляться безпідставними, гроші повинні повернути», – підсумував він.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини.

Згодом співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Проте транспортні засоби та вантаж досі перебувають під арештом. Банк розробив стратегію захисту, яка включає два ключові напрями. Банк оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

Також уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову щодо вилучених з інкасаторських авто Ощадбанку готівки і золота. На період розслідування активи залишатимуться під контролем угорських органів влади.